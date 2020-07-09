Летние кафе и веранды в Забайкальском крае начали работу с четверга после разрешения краевых властей. Постановление губернатора опубликовано на портале региона.

«Хозяйствующим субъектам обеспечить выполнение мероприятий по подготовке летних веранд до начала работы, включая проведение перед началом работы генеральной уборки», — говорится в распоряжении.

Владельцы веранд должны обеспечить соцдистанцирование в 1,5 метра, установить предельную численность посетителей, поставить на входах антисептические средства, предупредить о начале работы министерство экономического развития региона и Роспотребнадзор.

На прошлой неделе власти региона cняли запрет с работы баз отдыха при условии соблюдения гигиенических правил, отменили цифровые пропуска.

В Забайкалье зарегистрировано 3 516 случаев заражения коронавирусом, выписаны 2 503 человека, 44 умерли.