Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 487 и достигло 13 193, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Первый в Узбекистане случай COVID-19 выявили 15 марта. К минувшему воскресенью число зарегистрированных случаев составило 12 706, скончались 58 пациентов, 7723 выздоровели.

«По состоянию на 13 июля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 13 193», — говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

По данным ведомства, 487 новых случаев – это второй по величине показатель прироста заболевших за сутки с выявления первого инфицированного. Накануне сообщалось о новом антирекорде — 500 заболевших за сутки, а до этого данный показатель увеличивался ежедневно с 8 июля.

За минувшие сутки также были зафиксированы три случая смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 61 человек.

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 7852. В воскресенье из больниц были выписаны 129 человек, в субботу – 193, в пятницу – 243. Сейчас на лечении находятся 5280 пациентов с COVID-19, в том числе 43 — в тяжелом состоянии, семь — в крайне тяжелом.

В Узбекистане из-за роста числа заболевших COVID-19 с 10 июля до 1 августа вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни – для всего населения. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.

Власти страны продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на «зоны» в зависимости от распространения COVID-19 — «красную», самую опасную, «желтую» и «зеленую», свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля.