Число выявленных инфицированных новым коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 581 и достигло 18 171, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. Ко вторнику число зарегистрированных случаев составляло 17 590, скончались 92 пациента, 9463 выздоровели.

«По состоянию на 22 июля 2020 года 10.00 (08.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 18 171», — говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

За минувшие сутки также были зафиксированы четыре случая смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 96 человек.

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 9521. Во вторник из больниц были выписаны 58 человек, в понедельник – 184, в воскресенье – 152. Сейчас на лечении находятся 8554 пациента с COVID-19, в том числе 101 — в тяжелом состоянии, 32 — в критическом.

Власти страны продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на «зоны» в зависимости от распространения COVID-19 — «красную», самую опасную, «желтую» и «зеленую», свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля. Однако с 10 июля из-за роста числа заболевших было вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни – для всего населения. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.