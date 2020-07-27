Число выявленных инфицированных новым коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 554 и достигло 20 820, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К воскресенью число зарегистрированных случаев составляло 20 266, скончались 112 пациентов, 10 831 выздоровел.

«По состоянию на 27 июля 2020 года 11.30 (9.30 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 20 820 «, — говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

За минувшие сутки также были зафиксированы пять случаев смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 117 человек.

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 11 105. В воскресенье из больниц были выписаны 274 человека, в субботу – 359, в пятницу – 323. Сейчас на лечении находятся 9 598 пациентов с COVID-19, в том числе 152 — в тяжелом состоянии, 65 — в крайне тяжелом.

Накануне власти страны продлили карантин в республике до 15 августа. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля. Однако с 10 июля из-за роста числа заболевших было вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни – для всего населения. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.