Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 421 человека и достигло 11 259, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру среды число зарегистрированных случаев составило 10 838, скончался 41 пациент, 6811 выздоровели.

«По состоянию на 9 июля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 11 259», — говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, 421 новый случай – это очередной антирекорд числа заболевших за сутки. Прежний самый высокий прирост заболевания был отмечен утром 8 июля — 379 человек.

За минувшие сутки также были зафиксированы шесть случаев смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 47 человек.

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 7060. В среду из больниц были выписаны 249 человек, это новый рекорд количества выписанных за день, во вторник – 121, в понедельник — 106. Сейчас на лечении находятся 4152 пациента с COVID-19, в том числе 31 — в тяжелом состоянии, 12 — в крайне тяжелом.

В среду республиканская спецкомиссия по борьбе с коронавирусом из-за роста числа инфицированных приняла решение вновь ограничить с 10 июля до 1 августа движение транспорта, ввести режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Также будет приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрываются детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.

Власти страны продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на «зоны» в зависимости от распространения COVID-19 — «красную», самую опасную, «желтую» и «зеленую», свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.