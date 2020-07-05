Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 329 и достигло 9829, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Первый случай COVID-19 в Узбекистане выявили 15 марта. К утру минувшей субботы число зарегистрированных случаев составляло 9,5 тысячи, 29 пациентов скончались, 6251 выздоровели.

«По состоянию на 5 июля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 9829», — говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

За минувшие сутки также были зафиксированы два случая смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших в стране за время пандемии составило 31 человек.

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 6425. В субботу из больниц были выписаны 174 человека, в пятницу – 217, в четверг – 187. Сейчас на лечении находятся 3373 пациентов с COVID-19, в том числе 15 — в тяжелом состоянии, 10 — в критическом.

Ранее президент страны Шавкат Мирзиеев заявил, что ситуация с коронавирусом в стране приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом приняла решение с 1 июля запретить собираться группами более трех человек в общественных местах в регионах с неблагополучной обстановкой из-за COVID-19. В таких регионах также вводится запрет выходить на улицу и во дворы многоквартирных домов с 23.00 до 7.00 (с 21.00 до 5.00 мск), за исключением посещения аптек и больниц при крайней необходимости.

Власти Узбекистана продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на «зоны» в зависимости от распространения COVID-19 — «красную», самую опасную, «желтую» и «зеленую», свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.