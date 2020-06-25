Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 235 и достигло 6990, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру среды число зарегистрированных случаев составляло 6755, 19 пациентов скончались, 4,56 тысячи выздоровели. Ранее президент страны Шавкат Мирзиеев заявил, что ситуация с коронавирусом в стране приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией.

«По состоянию на 25 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 6990», — говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

Утром 24 июня было зарегистрировано 255 новых случаев – это новый рекорд числа заболевших за сутки. Прежний самый высокий прирост заболевания был отмечен 7 июня — 237 человек.

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 4685. В среду из больниц были выписаны 125 человек, во вторник – 110, в понедельник – 73. Сейчас на лечении находятся 2286 пациентов с COVID-19, в том числе 18 — в тяжелом состоянии, четверо — в крайне тяжелом.

Власти Узбекистана продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на «зоны» в зависимости от распространения COVID-19 — «красную», самую опасную, «желтую» и «зеленую», свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.