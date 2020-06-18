Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 15 человек и достигло 5697, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. В среду число зарегистрированных случаев выросло до 5682, 19 пациентов скончались, 4131 выздоровели. Ранее президент страны Шавкат Мирзиеев заявил, что ситуация с коронавирусом в стране приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией.

«По состоянию на 18 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 5697», — говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В среду всего было зафиксировано 189 новых случаев COVID-19, во вторник – 230, в понедельник – 183.

По данным минздрава, сейчас на лечении находятся 1547 пациентов с COVID-19, в том числе 12 — в тяжелом состоянии.

Власти Узбекистана продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на «зоны» в зависимости от распространения COVID-19 — «красную», самую опасную, «желтую» и «зеленую», свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.