Более 1 миллиона тестов провели в Узбекистане на коронавирус COVID-19 с момента обнаружения инфекции в стране, заявил в понедельник первый заместитель директора агентства санитарно-эпидемиологического надзора страны Ботыр Курбанов.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру понедельника число зарегистрированных случаев выросло до 6358, скончались 19 пациентов, 4377 выздоровели. Ранее президент страны Шавкат Мирзиеев заявил, что ситуация с коронавирусом в стране приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией.

«С начала выявления коронавирусной инфекции в Узбекистане проведено 1,038 миллиона тестов, из них только за последний день — 17,6 тысячи», — сказал Курбанов в ходе онлайн-брифинга.

Курбанов сообщил, что в настоящее время на карантине находятся 59,5 тысячи граждан, прибывших из районов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой либо контактировавших с заболевшими. В том числе 36,6 тысячи помещены на домашний карантин и 22,9 тысячи — на стационарный.

Власти Узбекистана продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на «зоны» в зависимости от распространения COVID-19 — «красную», самую опасную, «желтую» и «зеленую», свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф