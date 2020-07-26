Власти Узбекистана продлили до 15 августа карантинные ограничения против распространения нового коронавируса COVID-19, сообщает в воскресенье оперативный штаб при кабмине страны.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К воскресенью число зарегистрированных случаев составляло 20 266, скончались 112 пациентов, 10 831 выздоровели. В четверг президент страны Шавкат Мирзиеев назвал ситуацию с COVID-19 по-прежнему серьезной и согласился с предложением республиканской спецкомиссии по борьбе с коронавирусом о продлении карантина.

"Карантинные ограничения в Узбекистане, действующие до 1 августа, продлены до 15 августа", — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба. Решение о продлении принято спецкомиссией по борьбе с коронавирусом.

По данным оперштаба, для граждан сохраняются запреты на проведение свадеб и семейных торжеств, сохраняется «масочный» режим и социальная дистанция в общественных местах. «Учитывая сильное воздействие вируса на пожилых и больных диабетом, сердечными и другими заболеваниями, граждане старше 65 лет должны строго соблюдать самоизоляцию», — добавили в оперштабе. Также продлены и другие существующие ограничения на транспорте, в торговле, сфере услуг и отдыха.

Ранее власти страны продлили карантин в республике до 1 августа. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля. Однако с 10 июля из-за роста числа заболевших было вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни – для всего населения. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.