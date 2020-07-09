Еще один пациент с выявленным коронавирусом COVID-19 скончался в Узбекистане, впервые им стал иностранец, гражданин Афганистана, общее число умерших во время пандемии в стране составило 47, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения республики.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру четверга число зарегистрированных случаев составило 11 259, скончались 47 пациентов, 7060 выздоровели. Сейчас на лечении находятся 4152 пациента с коронавирусом, в том числе 31 — в тяжелом состоянии, 12 — в крайне тяжелом.

«Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID — 40-летний мужчина, гражданин Афганистана», — говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. Это первый случай смерти иностранца от коронавируса в Узбекистане.

По данным ведомства, иностранный пациент 21 июня был доставлен в тяжелом состоянии в одну из клиник Бухары с диагнозом «тяжелое течение двусторонней пневмонии, дыхательная недостаточность третьей степени, сердечная недостаточность», у него был обнаружен новый тип коронавируса.

«Несмотря на оказанную медпомощь, пациент скончался от острой сердечной и дыхательной недостаточности», — добавили в пресс-службе.

В среду республиканская спецкомиссия по борьбе с коронавирусом из-за роста числа инфицированных приняла решение вновь ограничить с 10 июля до 1 августа движение транспорта, ввести режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Также будет приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрываются детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.

Власти страны продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на «зоны» в зависимости от распространения COVID-19 — «красную», самую опасную, «желтую» и «зеленую», свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.