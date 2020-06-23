Узбекистан в конце июня начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу COVID-19 в связи со смягчением карантинных мер, заявил во вторник член штаба по борьбе с коронавирусом при министерстве здравоохранения страны Хабибулла Окилов.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру вторника число зарегистрированных случаев выросло до 6,5 тысячи, скончались 19 пациентов, 4,45 тысячи выздоровели. Ранее президент страны Шавкат Мирзиеев заявил, что ситуация с коронавирусом в стране приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией.

«Со следующей недели среди населения Узбекистана начнется тестирование на наличие антител к коронавирусной инфекции», — сказал Окилов в ходе онлайн-брифинга. Он уточнил, что до сих пор в Узбекистане работали над выявлением и лечением инфицированных COVID-19 и изолировали тех, кто был в контакте с больными.

Окилов сообщил, что выявление антител путем проведения иммуноферментного анализа необходимо для постепенного смягчения карантинных мер в стране. «Для формирования антител инфицированные коронавирусом должны пройти лечение и выздороветь», — добавил представитель минздрава.

По данным министерства здравоохранения, к настоящему времени в республике проведено 1,038 миллиона тестов на выявление коронавируса. На карантине находятся 59,5 тысячи граждан, прибывших из районов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой либо контактировавших с заболевшими. В том числе 36,6 тысячи помещены на домашний карантин и 22,9 тысячи — на стационарный.

Власти Узбекистана продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на «зоны» в зависимости от распространения COVID-19 — «красную», самую опасную, «желтую» и «зеленую», свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.