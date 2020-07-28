Собственное производство тест-систем для выявления РНК коронавируса COVID-19 началось в Узбекистане, его мощности позволят покрыть потребности страны, сообщает во вторник пресс-служба министерства инновационного развития республики.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. Ко вторнику число зарегистрированных случаев составляло 21 506, скончались 122 пациента, 11 674 выздоровели.

«Налажено массовое производство набора реагентов «Biotest — SARS-CoV-2″ предназначенного для качественного определения РНК коронавируса COVID-19», — говорится в сообщении в Telegram-канале мининноваций.

По данным ведомства, тест-система разработанного учеными центра передовых технологий при министерстве, производителем является местное ООО «Biotest-LAB». «Мощность производства составит 500 тысяч систем в месяц и практически покроет потребности республики в тестах», — добавили в пресс-службе.

В начале июля Институт химии растительных веществ Академии наук Узбекистана также сообщил, что разработал тест-систему для выявления РНК коронавируса COVID-19. Тест-система была зарегистрирована в Узбекистане под маркой «ЭНКОР», было получено разрешение на ее серийное производство.

Власти страны продлили карантин в республике до 15 августа. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля. Однако, с 10 июля из-за роста числа заболевших было вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни – для всего населения. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.