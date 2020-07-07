Еще один пациент с выявленным коронавирусом COVID-19 скончался в Узбекистане, общее число умерших во время пандемии в стране составило 38, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения республики.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру вторника число зарегистрированных случаев составляло 10 459, скончались 37 пациентов, 6690 выздоровели.

"Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID — 61-летний мужчина, житель Самаркандской области", — говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

По данным ведомства, мужчина 27 июня был доставлен в тяжелом состоянии в одну из клиник Самарканда с диагнозом «двусторонняя пневмония третьей степени, острая дыхательная недостаточность», у него был обнаружен новый тип коронавируса. Пациент ранее страдал хронической почечной недостаточностью, гипертонией, ишемической болезнью сердца.

«Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности», — добавили в пресс-службе. По данным минздрава, из 3732 пациентов с коронавирусом в стране 25 находятся в тяжелом состоянии, 11 — в критическом.

Президент страны Шавкат Мирзиеев в конце июня заявил, что ситуация с коронавирусом в Узбекистане приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом приняла решение с 1 июля запретить собираться группами более трех человек в общественных местах в регионах с неблагополучной обстановкой из-за COVID-19. В таких регионах также вводится запрет выходить на улицу и во дворы многоквартирных домов с 23.00 до 7.00 (с 21.00 до 5.00 мск), за исключением посещения аптек и больниц при крайней необходимости.

Власти страны продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на «зоны» в зависимости от распространения COVID-19 — «красную», самую опасную, «желтую» и «зеленую», свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф