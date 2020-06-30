Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 267 человек и достигло 8298, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру понедельника число зарегистрированных случаев составляло 8031, 22 пациента скончались, 5329 выздоровели. Ранее президент страны Шавкат Мирзиеев заявил, что ситуация с коронавирусом в стране приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией.

«По состоянию на 30 июня 2020 года 10.00 (08.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 8298», — говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

В понедельник также было зафиксировано два случая смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 24 человека.

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 5496. В понедельник из больниц были выписаны 167 человек, в воскресенье – 89, в субботу — 202. Сейчас на лечении находятся 2778 пациентов с COVID-19, в том числе 19 — в тяжелом состоянии, шесть — в крайне тяжелом.

Власти Узбекистана продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на «зоны» в зависимости от распространения COVID-19 — «красную», самую опасную, «желтую» и «зеленую», свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.