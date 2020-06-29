Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 306 человек и достигло 8031, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру воскресенья число зарегистрированных случаев составляло 7725, 20 пациентов скончались, 5240 выздоровели. Ранее президент страны Шавкат Мирзиеев заявил, что ситуация с коронавирусом в стране приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией.

«По состоянию на 29 июня 2020 года 10.00 (08.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 8031», — говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, 306 новых случаев – это новый рекорд числа заболевших за сутки. Прежний самый высокий прирост заболевания был отмечен утром 24 июня — 255 человек.

В воскресенье также было зафиксирован два случая смерти пациента с COVID-19, в том числе врача, работавшего в карантинном центре, общее число погибших от пандемии в стране составило 22 человека.

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 5329. В воскресенье из больниц были выписаны 89 человек, в субботу — 202, в пятницу — 161. Сейчас на лечении находятся 2680 человек с COVID-19, в том числе 19 — в тяжелом состоянии, шесть — в крайне тяжелом.

Власти Узбекистана продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на «зоны» в зависимости от распространения COVID-19 — «красную», самую опасную, «желтую» и «зеленую», свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф