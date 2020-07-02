Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 277 человек и достигло 8904, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру среды число зарегистрированных случаев составляло 8627, 26 пациентов скончались, 5682 выздоровели.

"По состоянию на 2 июля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 8904", — говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

За минувшие сутки также был зафиксирован один случай смерти пациента с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 27 человек.

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 5847. В среду из больниц были выписаны 165 человек, во вторник – 186, в понедельник – 167. Сейчас на лечении находятся 3030 пациентов с COVID-19, в том числе 16 — в тяжелом состоянии, девять — в критическом.

Ранее президент страны Шавкат Мирзиеев заявил, что ситуация с коронавирусом в стране приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом приняла решение с 1 июля запретить собираться группами более трех человек в общественных местах в регионах с неблагополучной обстановкой из-за COVID-19. В таких регионах также вводится запрет выходить на улицу и во дворы многоквартирных домов с 23.00 до 7.00 (с 21.00 до 5.00 мск), за исключением посещения аптек и больниц при крайней необходимости.

Власти Узбекистана продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на «зоны» в зависимости от распространения COVID-19 — «красную», самую опасную, «желтую» и «зеленую», свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.