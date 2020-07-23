Число выявленных инфицированных новым коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 360 и достигло 18 531, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К среде число зарегистрированных случаев составляло 18 171, скончались 96 пациентов, 9521 выздоровели.

"По состоянию на 23 июля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 18 531", — говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

За минувшие сутки также были зафиксированы три случая смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 99 человек.

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 9872. В среду из больниц были выписаны 351 человек, это новый рекорд выздоровевших за день в стране, во вторник – 58, в понедельник – 184. Сейчас на лечении находятся 8560 пациентов с COVID-19, в том числе 100 — в тяжелом состоянии, 27 — в критическом.

Власти страны продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на «зоны» в зависимости от распространения COVID-19 — «красную», самую опасную, «желтую» и «зеленую», свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля. Однако, с 10 июля из-за роста числа заболевших было вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни – для всего населения. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф