Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 379 человек и достигло 10 838, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру вторника число зарегистрированных случаев составляло 10 459, 37 пациентов скончались, 6690 выздоровели.

"По состоянию на 8 июля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 10 838", — говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, 379 новых случаев – это новый антирекорд числа заболевших за сутки. Прежний самый высокий прирост заболевания был отмечен утром 1 июля — 329 человек.

За минувшие сутки также были зафиксированы четыре случая смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 41 человек.

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 6811. В понедельник из больниц были выписаны 121 человек, в понедельник – 106, в воскресенье – 159. Сейчас на лечении находятся 3986 пациентов с COVID-19, в том числе 24 — в тяжелом состоянии, 13 — в критическом.

Президент страны Шавкат Мирзиеев в конце июня заявил, что ситуация с коронавирусом в Узбекистане приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией. С 1 июля в регионах с неблагополучной обстановкой из-за COVID-19 запрещено собираться группами более трех человек в общественных местах. В таких регионах также вводится запрет выходить на улицу с 23.00 до 7.00 (с 21.00 до 5.00 мск), за исключением посещения аптек и больниц при крайней необходимости.

Власти продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на «зоны» в зависимости от распространения COVID-19 — «красную», самую опасную, «желтую» и «зеленую», свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.