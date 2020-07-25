Число выявленных случаев COVID-19 в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось на 667 и достигло 19 653, сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К пятнице число зарегистрированных случаев составляло 18 986, скончались 103 пациента, 10149 выздоровели.

«По состоянию на 25 июля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 19 653», — говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

За минувшие сутки также были зафиксированы четыре случая смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 107 человек.

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 10 472. В пятницу из больниц были выписаны 323 человека, в четверг – 277, в среду – 351. Сейчас на лечении находятся 9 074 пациента с COVID-19, в том числе 138 — в тяжелом состоянии, 40 — в критическом.

В четверг президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев назвал ситуацию с COVID-19 серьезной и согласился с предложением республиканской спецкомиссии по борьбе с коронавирусом о продлении карантина. Сроки продления пока не определены.

Ранее власти страны продлили карантин в республике до 1 августа. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля. Однако, с 10 июля из-за роста числа заболевших было вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни – для всего населения. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.