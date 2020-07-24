Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 455 и достигло 18 986, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К четвергу число зарегистрированных случаев составляло 18 531, скончались 99 пациентов, 9872 выздоровели.

"По состоянию на 24 июля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 18 986", — говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

За минувшие сутки также были зафиксированы четыре случая смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 103 человека.

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 10 149. В четверг из больниц были выписаны 277 человек, в среду – 351, во вторник – 58. Сейчас на лечении находятся 8734 пациента с COVID-19, в том числе 118 — в тяжелом состоянии, 30 — в критическом.

Накануне пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиеева сообщила, что глава государства назвал ситуацию с COVID-19 серьезной и согласился с предложением республиканской спецкомиссии по борьбе с коронавирусом о продлении карантина. Сроки продления пока не определены.

Ранее власти страны продлили карантин в республике до 1 августа. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля. Однако с 10 июля из-за роста числа заболевших было вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни – для всего населения. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.