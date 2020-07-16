Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 494 и достигло 14 787, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К среде число зарегистрированных случаев составляло 14 293, скончались 68 пациентов, 8327 выздоровели.

«По состоянию на 16 июля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 14 787», — говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

За минувшие сутки также были зафиксированы четыре случая смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 72 человека.

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 8327. В среду из больниц были выписаны 328 человек, это новый рекорд количества выписанных за день, во вторник – 297, в понедельник – 178. Сейчас на лечении находятся 6060 пациентов с COVID-19, в том числе 60 — в тяжелом состоянии, семь — в крайне тяжелом.

В Узбекистане из-за роста числа заболевших COVID-19 с 10 июля до 1 августа вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни – для всего населения. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.

Власти страны продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на «зоны» в зависимости от распространения COVID-19 — «красную», самую опасную, «желтую» и «зеленую», свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.