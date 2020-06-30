Еще один пациент с выявленным коронавирусом COVID-19 скончался в Узбекистане, общее число умерших во время пандемии в стране выросло до 25, сообщает во вторник пресс-служба министерства здравоохранения республики.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру вторника число зарегистрированных случаев составляло 8298, скончались 24 пациента, 5496 выздоровели.

«Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 — 70-летняя женщина, жительница Джизакской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

По данным ведомства, женщина 23 июня была госпитализирована с диагнозом «ишемическая болезнь сердца, стенокардия, хронический бронхит», у нее был обнаружен новый тип коронавируса. Пациентка последние десять лет лечилась от ишемической болезни сердца, стенокардии и остеохондроза шейных позвонков.

«Несмотря на оказанную медицинскую помощь, женщина скончалась от острого инфаркта миокарда, острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности», — добавили в пресс-службе. По данным минздрава, накануне умер ее 72-летний супруг, у которого также был обнаружен коронавирус.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.