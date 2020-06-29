Еще один пациент с выявленным коронавирусом COVID-19 скончался в Узбекистане, общее число умерших во время пандемии в стране составило 23, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру понедельника число зарегистрированных случаев выросло до 8031, скончались 22 пациента, 5329 выздоровели.

«Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID — 58-летняя женщина, жительница Бухарской области «, — говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

По данным ведомства, женщина 21 июня была госпитализирована с диагнозом «ишемическая болезнь сердца, дыхательная недостаточность третьей степени», у нее был обнаружен новый тип коронавируса. Пациентка последние восемь лет лечилась от ишемической болезни сердца, стенокардии, артериальной гипертонии и сердечной недостаточности.

«Накануне состояние пациентки резко ухудшилось, она был переведена в отделение интенсивной терапии. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, женщина скончалась от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности», — добавили в пресс-службе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.