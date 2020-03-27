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Директора департамента Нижневартовска Эдмонда Игошина уволят за то, что он отправился в Таиланд. Таким образом он нарушил ограничительные рекомендации, введенные из-за распространения коронавируса, сообщил глава муниципалитета Василий Тихонов.
Чиновник был замечен среди людей, ранее экстренно вернувшихся из Таиланда в Нижневартовск. Он был запечатлен в сюжете, снятом местным телеканалом. При этом ранее он в переписке с журналистами отрицал свой факт нахождения в Таиланде. Позже он заявил, что досрочно прервал отпуск для возвращения домой и ухода на самоизоляцию.
На ситуацию во время заседания регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса в пятницу, 27 марта, указала глава автономного округа Наталья Комарова, передает РИА Новости.
Решение об увольнении было принято Тихоновым после проведенной служебной проверки.
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