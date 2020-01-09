Югра вслед за Тюменской областью установила в 2020 году запрет на привлечение мигрантов для работы в такси и арендованных легковых автомобилях с водителем. Соответствующее постановление подписано главой региона Натальей Комаровой и опубликовано на сайте органов власти ХМАО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На 2020 год установлен запрет на привлечение иностранных рабочих хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность Югре, по восьми направлениям экономической деятельности.

Помимо такси, это предоставление продуктов питания и напитков, производство детского питания и диетических пищевых продуктов, образование, розничная торговля алкогольными напитками, табачными изделиями в специализированных магазинах, перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении, а также перевозки на прочем сухопутном пассажирском транспорте.

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