Синодальный юридический отдел Украинской православной церкви (УПЦ) опубликовал заявление о нарушении права на свободу вероисповедания верующих УПЦ в городе Золочев Львовской области, документ размещен во вторник на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ.

«Власти города Золочев Львовской области во главе с городским головой (Игорем — ред.) Гринькивым открыто нарушают конституционное право на свободу вероисповедания верующих Украинской православной церкви и право собственности на частное жилье», — говорится в заявлении.

Утверждается, что члены местной общины УПЦ собирались для совместной молитвы в доме священника, после чего местная власть «приняла решение о запрете деятельности религиозной общины УПЦ, назвав ее московской». Также авторы обращают внимание на то, что местная администрация выделила под строительство храмов три земельных участка Украинской греко-католической церкви и два участка неканонической «Православной церкви Украины», но не выделила земли представителям Украинской православной церкви.

«Считаем, что действия должностных лиц местных органов власти, религиозных деятелей и активистов нарушают право на свободу вероисповедания верующих УПЦ и право собственности на недвижимость; подпадают под действие Уголовного кодекса Украины, которые имеют признаки уголовного преступления, и квалифицируются по статье 161 УК Украины (разжигание религиозной вражды и ненависти)», — подытожили в УПЦ.