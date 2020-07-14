В Луганской епархии Украинской православной церкви объявили сбор средств для помощи пострадавшим от лесных пожаров, сообщается на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ.

В публикации отмечается, что 6 июля в Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар, который распространился на село Смоляниново Новоайдарского района. В результате пожара погибли семь человек, эвакуированы 27 жителей, из которых 22 – дети. Огнем уничтожены 23 дома, сгорел храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Смоляниново.

«По благословению митрополита Луганского и Алчевского Митрофана в епархии организован сбор пожертвований для оказания посильной помощи пострадавшим от стихии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первую партию помощи — продукты, одежду, средства гигиены — уже передали нуждающимся.