В Украинской православной церкви призвали верующих помолчать, а не принимать какое-либо участие в политическом конфликте в Белоруссии и не выносить по этому поводу публичных «безапелляционных оценок».

«В Белоруссии сейчас происходит политический кризис. И в этот сложный для братского народа период из нашей страны слышны голоса различных деятелей, поддерживающих одну из противоборствующих сторон и дающих свои, подчас безапелляционные оценки и громкие, порой неуместные, советы. Мне же кажется, что нынче нам самое время помолчать», — заявил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, комментарий которого опубликован на сайте УПЦ.

Иерарх УПЦ в связи с этим напомнил, что в самой Украине ситуация далека от согласия и мира и что «верующим не пристало участвовать в чужом конфликте и тем более усугублять его, даже с самыми благими намерениями».

«Единственное и самое значимое, что мы можем сделать сейчас, – это помолиться о наших белорусских братьях, просить Господа не попустить увеличения ненависти и злобы, не попустить усиления конфликта, не попустить кровопролития. Господь да сохранит Белоруссию, ее благочестивый народ и Церковь и помилует всех нас», — отметил митрополит Антоний.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.