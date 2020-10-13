В минувшие выходные в Уганде произошел трагический инцидент, в ходе которого погиб один из местных футболистов, подвергшийся нападению со стороны товарищей по команде.

В матче между двумя местными командами 22-летний центральный защитник Черчилл Овачи допустил грубую ошибку, которая привела к взятию ворот. После пропущенного гола одноклубники набросились на Овачи и избили его, но их вовремя разняли.

Уже после игры произошла еще одна стычка между товарищами по команде, которая закончилась для Овачи обмороком.

Спортсмен был доставлен в ближайшую больницу, где через несколько часов скончался, сообщает Daily Monitor.

Uganda🇺🇬: Footballer dies after being assaulted by teammates over poor defending | Daily Monitor https://t.co/t9TI1fbsN3 — Africa Updates (@africaupdates) October 12, 2020

По факту смерти заведено уголовное дело. Двое подозреваемых в убийстве были задержаны, их поместили в центральный полицейский участок для предъявления обвинений.