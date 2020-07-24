За рулем этих машин находятся инвалиды по слуху. Они бесплатно возят других людей с ограниченными способностями. Как возникла идея создания такого необычного перевозчика, узнавала корреспондент «МИР 24» Ольга Жемчугова.

Они не проронили за время поездки ни слова, но сразу друг друга поняли. Все потому, что и пассажирка Анна, и водитель Кирилл — глухие. У Ани, кроме проблем со слухом, сейчас еще и онкология — инвалидность первой группы. Каждое посещение больницы — немалые траты на одну только дорогу. Для таких, как она, в Уфе и придумали бесплатное социальное такси. За рулем тоже люди с инвалидностью. Глухие.

«Бывает, что мне нужно как-то дорогу показать, остановиться где-то. И это не очень комфортно. Мне очень понравилось, что водитель неслышащий и время так быстро пролетело, общалась с ним», — поделилась клиент такси, инвалид первой группы Анна Шепелева.

Такси назвали «Deaf-мобиль» — в буквальном переводе «глухой автомобиль». Служба появилась на базе регионального отделения Всероссийского общества глухих в Башкортостане. Здесь-то и решили «прислушаться» к проблемам других людей с инвалидностью.

«Когда у нас в прошлом году состоялась встреча в Министерстве труда и семьи нашей республики, мы как раз говорили, как трудно инвалидам в Уфе добираться в час-пик. И так у нас родилась идея, почему бы нам наших инвалидом по слуху не привлечь в развозке инвалидов первой группы», — поделился председатель Регионального отделения Всероссийского общества глухих по республике Башкортостан Ольга Шевнина.

Воспользоваться услугами бесплатно можно пока до пяти раз в месяц. Такси хотя и социальное, сами водители зарплату получают. Ведь проект заработал благодаря гранту Фонда содействия гражданскому обществу Башкортостана.

«Мне нужна работа. Я пенсионер. Надо жить как-то дальше у меня возраст 65 лет, куда-то уже трудно устроиться, а водителем такси я могу, мне нравится эта работа», — сказал водитель такси, инвалид по слуху Александр Табаков.

Трудности со слухом не мешают водителям находить место назначения. Во всех такси есть навигатор, да и можно связаться с оператором call-центра, который поможет в общении с пассажиром, если тот не понимает языка жестов. Клиенты уже оценили удобство. А еще говорят, с такими водителями чувствуют себя безопаснее в пути.

«Служба такси города настроена очень позитивно в отношении глухих водителей, потому что по статистике глухие водители очень редко попадают в аварии, они очень внимательны на дорогах», — отметила председатель регионального отделения Всероссийского общества глухих по Республике Башкортостан Ольга Шевнина.

Пока в социальном такси только три водителя, но в Уфе уверены, что парк расширят, ведь уже сейчас операторы еле успевают принимать заявки.