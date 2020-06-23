Результаты теста на коронавирус одного из членов футбольного клуба «Уфа» были сомнительными в отношении инфицирования коронавирусом, признал генеральный директор команды Шамиль Газизов. По его словам, дополнительные тесты могут свидетельствовать о случае заболевания.

«Результаты теста одного из членов команды после очередного обследования были сомнительными в отношении инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Выполнен еще ряд тестов, результаты которых были получены совсем недавно и могут свидетельствовать о единичном случае возможного инфицирования. Все остальные сотрудники и члены команды сдали тесты, свидетельствующие об отсутствии у них коронавирусной инфекции», — цитирует гендиректора пресс-служба «Уфы».

По словам Газизова, команда в штатном режиме готовится к следующему матчу, а медицинский штаб в тесном взаимодействии с санитарными врачами осуществляет динамическое наблюдение за контактной группой.

В воскресенье «Уфа» дома обыграла «Тамбов» (2:1) в рамках 23-го тура чемпионата России. Перед матчем СМИ сообщили о случае заражения, однако в клубе эту информацию тогда опровергли, назвав провокацией. По слухам, «Уфа» сообщила о заражении в Российский футбольный союз, РПЛ и «Тамбову», и они дали согласие на проведение игры.

Ранее случаи заражения COVID-19 были выявлены в «Ростове» и «Динамо», оба клуба в полном составе ушли на двухнедельный карантин. «Ростов» был вынужден проводить матч с «Сочи» составом из футболистов академии, а «Динамо» убедило «Краснодар» перенести встречу на 19 июля.

«Уфа» в следующем туре Премьер-лиги 27 июня сыграет на выезде с московским «Спартаком». Если регламент по проведению матчей чемпионата страны не будет смягчен, то команда будет обязана уйти на карантин. Российский футбольный союз уже направил Роспотребнадзору предложения по смягчению протокола возобновления РПЛ, позволяющее отправлять на изоляцию только игроков с положительным результатом теста на коронавирус.