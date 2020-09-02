Клуб «Уфа» выступил с предложением о создании третейского суда по работе арбитров в отечественном футболе с 12 экспертами из числа журналистов, болельщиков и представителей клубов. Подобную инициативу после очередного судейского скандала озвучил председатель совета директоров уфимцев Ростислав Мурзагулов.

После игры четвертого тура с «Ростовом» (0:1) Мурзагулов сообщил о готовности «Уфы» сняться с чемпионата в случае повторения случаев предвзятого судейства и намерении добиваться прохождение проверки на полиграфе арбитром Михаилом Вилковым. За это Мурзагулову вынесли замечание, а также оштрафовали его на 150 тысяч рублей.

«Давайте мы с вами, уважаемые российские футбольные власти, уважаемые коллеги из других клубов, уважаемые журналисты, создадим третейский суд футбольного арбитража. После каждого матча, когда возникают споры, будем иметь, например, 12 независимых экспертов, которых мы отберем с помощью понятной и прозрачной процедуры. Это должны быть люди, к которым нет вопросов по поводу их теоретической ангажированности. После каждого матча, который вызовет споры, третейский суд будет собираться, обсуждать и выносить решения», — цитирует Мурзагулова «Спорт-Экспресс».

Босс «Уфы» предложил ввести в состав этого органа трех журналистов, трех представителей от клубов, трех делегатов от объединений болельщиков и еще трех иностранных экспертов. Этот третейский суд мог бы высказывать свое мнение и обсуждать, а действительно ли судья в каком-то матче одних судил слишком строго, а других прощал.

«Давайте подумаем над механизмами, как избежать таких ситуаций в будущем», — предложил Мурзагулов.

«Уфа» после шести туров занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав пять очков. В активе команды одна победа, две ничьи и три поражения.