В учреждениях ФСИН России были введены жесткие меры противодействия распространению коронавируса, что позволило свести к минимуму число тяжело заболевших и избежать летальных исходов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора ФСИН России Александра Хабарова.

С самого начала распространения пандемии в каждом регионе страны были составлены планы госпитализации тяжело заболевших, рассказал Хабаров. Однако случаи нахождения заключенных на лечении за пределами учреждений оказались единичными, добавил он.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.