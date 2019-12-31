Ростовский священник Александр Парфенов отстранен от служения на 5 лет не за активную общественную деятельность, как он утверждает, а за «не должное осуществление» им его прямых обязанностей как священника, сообщил пресс-секретарь ярославской епархии отец Александр Сатомский.

Вечером в понедельник Парфенов на своей странице в Facebook опубликовал копию указа митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеймона. В нем говорится, что согласно решению Церковного суда Ярославской епархии, с 26 декабря иерей Александр Парфенов запрещается в священнослужении до 24 декабря 2024 года. Позже в своем блоге Парфенов предположил, что такое решение связано с его активной общественной деятельностью, в частности, с его выступлениями против строительства карьера на урочище "Гора святой Марии" в Ростовском районе.

Сатомский отметил, что не имеет права вдаваться в подробности частной жизни клириков. "По существу дела могу лишь заметить, что данное запрещение в священнослужении связано с не должным осуществлением о. Александром его прямых обязанностей как священника и настоятеля приходской общины", — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Пресс-секретарь назвал "чистой конспирологией" поиск взаимосвязей между этим решением и активной общественной позицией священника. По его словам, столь длительный запрет связан с тем, что Парфенов не в первый раз оказывается под церковным судом.

«Запрет — дисциплинарная мера, призванная дать священнослужителю время для внутренней работы, молитвы, покаяния — для выхода из кризиса и возвращения к священнослужению. С течением времени срок несения данной покаянной практики может быть пересмотрен в сторону сокращения», — написал Сатомский.

Он также отметил, что считает отца Александра прекрасным глубоким священником и христианином.

«Молюсь о том, чтобы тот кризис, в котором он сейчас находится, и который оказался причиной временного запрещения в служении, стал для него временем трудов над внутренним человеком, непрестанно обновляемым, и он смог вернуться к служению на благо Святой Христовой Церкви!» — резюмировал Сатомский.

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