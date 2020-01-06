В Японии местные жители накануне первого января по традиции устраивают так называемые «бонэнкай» — пирушки в компании коллег и друзей, на которых провожают уходящий год и встречают новый. Многочисленные застолья не обходятся без употребления сакэ и других алкогольных напитков. Газета «Йомиури симбун» рассказала, как после хорошей попойки избежать похмелья.
Журналисты издания, прежде всего, рекомендуют не употреблять спиртное на голодный желудок. Больше половины выпитого алкоголя из желудка попадает в тонкую кишку. Если человек пьет без закуски, то спиртное моментально оказывается в тонкой кишке и через короткий промежуток времени растворяется в крови. Употребление пищи замедляет указанные процессы.
Накануне вечеринки врачи советуют не отказываться от молочных продуктов, которые отчасти сгладят негативное воздействие спиртного на слизистую оболочку желудка. В ходе застолья необходимо отдать предпочтение жирным блюдам. Как считают в Японии, жареный картофель или так называемые "караагэ", кусочки курицы во фритюре, хорошо сочетаются с выпивкой. Примечательно, что два года назад в "Йомиури симбун" в качестве наиболее подходящих блюд для праздничного стола со спиртным называли картофельный салат с майонезом и карпаччо из рыбы с оливковым маслом.
Вместе с тем, подчеркивают предусмотрительные японцы, во всем необходимо знать меру. Злоупотребление жирной пищей является серьезной нагрузкой для организма и может привести к тяжелым последствиям.
Конечно, не стоит забывать про воду и зеленый чай, которые помогут снизить концентрацию алкоголя, а также восстановят баланс жидкости. Горячительные напитки обладают мочегонным эффектом и способны привести к обезвоживанию.
Человек усваивает около 20 граммов спирта в день. Другими словами, это 0,5 литра пива, небольшая бутылочка сакэ, четверть бутылки вина или двойная порция виски. Ученые установили, что мужской организм за один час расщепляет около девяти граммов алкоголя, а женский — порядка пяти граммов за аналогичный период. Чрезмерное употребление спиртного повышает риск возникновения сердечных заболеваний, а также инсульта.
Исследователи напоминают о вреде регулярного употребления горячительных напитков из-за нагрузки на внутренние органы и, в частности, на печень. По мнению медиков, несколько дней в неделю необходимо делать разгрузочными, тогда печень сможет отдохнуть и восстановиться.
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