В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) вблизи посадочной площадки Ямбург вертолет Ми-8 авиакомпании «АРГО», который выполнял рейс Куст 36 Гыданский полуостров — поселок Коротчаево с 18 людьми на борту, вынужденно сел на проезжую часть автодороги. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры 15 января.

На борту находились 15 пассажиров и три члена экипажа, они не пострадали. Вертолет не поврежден.

Вынужденная посадка произошла в среду в 13:05 по местному времени (15:05 мск). Ее причиной стали сложные метеоусловия.

В тот же день около 13:41 по местному времени (15:41 мск) вертолет продолжил маршрут до пункта назначения, где успешно приземлился.

Югорское подразделение транспортной прокуратуры поручило ямальскому отделению надзорного органа провести проверку по факту инцидента.

Выполнявший рейс авиаперевозчик зарегистрирован в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.

Как отмечает «РИА Новости», об инциденте стало известно спустя сутки, когда в социальных сетях появилась видеозапись случившегося. «Некоторые окружные СМИ, ссылаясь на очевидцев, отмечали, что вертолет сел на трассу якобы из-за пустых баков с топливом», — отмечается в сообщении.

На ролике, опубликованном агентством, видно, как вертолет приземлился на дорогу в ветреную погоду и снегопад. Кто-то за кадром говорит одному из ранее находившихся на борту, что аппарат «приземлился на дозаправку». Мужчина в кадре отмечает: «Летчики — супер, сели прямо на трассу». В конце видео вертолет взлетает.

Ранее в среду в интернете появились кадры аварийной посадки легкомоторного вертолета Robinson в поселке Новосиньково Дмитровского городского округа Подмосковья. На борту находился один пилот, он не пострадал.