Первый пациент скончался от коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщили в оперативном штабе по мониторингу распространения коронавируса.

«Пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции скончался в Надымской ЦРБ 9 апреля 2020 года. Житель поселка Пангоды, 47 лет», ― цитирует сообщение «РИА Новости».

В оперштабе рассказали, что 7 апреля пациент почувствовал себя хуже, после чего был переведен на искусственную вентиляцию легких. Отмечается, что врачи оказали весь необходимый диагностический и лечебный комплекс мер, однако, несмотря на усилия медиков, мужчина скончался.

Ранее в этот день стало известно о том, что две пациентки с диагнозом коронавирус скончались в медучреждениях Краснодарского края.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В настоящее время, по данным оперштаба, в России зафиксировано 10 131 случай заражения коронавирусом, всего умерли от инфекции 76 человек, а вылечились ― 698. Случаи зафиксированы в 80 регионах.

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