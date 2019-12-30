Пожар на Восточно-Таркосалинском нефтегазовом месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе, который произошел вечером в пятницу, 27 декабря, начался с возгорания топливного бака грузовика. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«По предварительным данным органов расследования, причиной произошедшего послужило возгорание и последующий взрыв топливного бака одного из используемых в хозяйственной деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса грузовых транспортных средств», — рассказали в прокуратуре 29 декабря.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Организована проверка соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности, природоохранного и трудового законодательства, в том числе норм и правил в сфере охраны труда.

Пожар на скважине, который унес жизни двух человек, произошел 27 декабря. Возгорание произошло на Восточно-Таркосалинском месторождении в Пуровском районе, разработку которого ведет компания «Новатэк».