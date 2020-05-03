В якутской офтальмологической больнице коронавирусной инфекцией заразились 48 человек, все они госпитализированы. Об этом 2 мая сообщил региональный информационный портал.

Уточняется, что только у одного пациента диагностирована пневмония, у остальных заболевание СOVID-19 протекает в легкой форме. Всего под наблюдением медиков находятся 679 контактных лиц.

При этом первые случаи инфицирования были зафиксированы еще 26 апреля у персонала медучреждения, однако источник заражения специалистам выявить так и не удалось.

«Мы сейчас в такой стадии, когда не можем выявить первых контактных лиц. Это как раз говорит о том, что у большинства болезнь протекает бессимптомно», — прокомментировала инцидент министр здравоохранения региона Елена Борисова.

По ее словам, потенциально зараженные граждане могут свободно передвигаться по городу и быть источниками распространения вируса.

Ранее стало известно, что власти региона инициировали служебное расследование по факту массового инфицирования.

28 апреля глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев ввел в регионе масочный режим. Жители Якутска должны будут носить маски в общественных местах и транспорте.

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