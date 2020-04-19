В Якутске на карантин закрыли республиканский перинатальный центр из-за контакта сотрудницы больницы с инфицированной. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения региона в воскресенье, 19 апреля.

Карантин продлится до 3 мая.

«В порядке отработки контактов одной из выявленных заболевших в городе Якутске, прибывшей в столицу из северного района, установлен ее контакт с одной из сотрудниц перинатального центра Якутской республиканской клинической больницы (ПЦ ЯРКБ). В связи с этим, в целях защиты рожениц, новорожденных, беременных женщин и медсостава, перинатальный центр ЯРКБ закрывается на санацию», — сказано в сообщении.

Ближайшие две недели рожениц и беременных будут направлять в перинатальный центр республиканской больницы № 1, а ранее госпитализированные пациентки временно переводятся в гинекологический центр санатория «Чэбдик».

Выявление контактов заболевшей женщины, которая не соблюдала режим самоизоляции, продолжается, отметили в ведомстве.

По данным регионального оперштаба, в регионе зафиксировано более 100 случаев заболевания.

Накануне Центральную городскую клиническую больницу № 1 в Екатеринбурге закрыли на карантин из-за госпитализации врачей и пациентов.

По всей России, по данным на 19 апреля, зарегистрировано 42 853 случая коронавируса, из них 6060 — за последние сутки, скончался 361 человек, выздоровел 2391 человек.

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