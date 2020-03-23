Сотрудники правоохранительных органов Якутии установили личность девяти распространителей фейков о коронавирусе SARS-CoV-2, вызывающем пневмонию COVID-19. Об этом рассказала журналистам заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина.

«На настоящий момент органами внутренних дел выявлено 286 фейковых новостей. Из них непосредственно девять лиц установлены, тех, кто распространяет эти фейковые новости, и, соответственно, в течение определенного периода будет выработан алгоритм привлечения к ответственности тех, кто эти новости распространяет», — цитирует Балабкину портал региональный портал ЯСИА.

Данная информация была озвучена и подтверждена на оперативном совещании МВД Республики Саха (Якутия), которое состоялось 21 марта, отмечает ТАСС.

22 марта сообщалось о возбуждении дела об административном правонарушении против интернет-издания «Говорит Магадан» из-за распространения фейков о коронавирусе. Как пишет «Газета.ру», на портале был опубликован материал о смерти пациента с подозрением на COVID-19.

18 марта президент России Владимир Путин призвал граждан не верить ложным новостям о коронавирусе в стране. Он подчеркнул, что власти не будут скрывать истинную информацию о COVID-19 и о статистике заболеваемости. Закон, регулирующий правила блокировки недостоверных ресурсов был принят в марте 2019 года. Согласно тексту документа, самые большие взыскание установлены в отношении публикации ложных сведений. Так, штраф для граждан составит от 300 тыс. до 400 тыс. рублей; для должностных лиц — от 600 тыс. до 900 тыс. рублей; для юрлиц — от 1 млн до 1,5 млн рублей.

Фейковая информация о масштабах заболеваемости опасной пневмонией в России появилась в начале марта в соцсетях «ВКонтакте», Facebook, YouTube, а также в некоторых СМИ. 20 марта Роскомнадзор на основании постановлений Генеральной прокуратуры потребовал удалить недостоверные данные у некоторых новостных источников.

По последним данным, в России выявлено 367 случаев заражения коронавирусной инфекцией, большинство из которых завозные.