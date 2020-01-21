Искусственное восстановление лесов на общей площади 7,5 тыс. га проведут на территории Якутии в 2020 году. Последние подобные работы проводились в 1960-1970 годах и показали тогда низкую эффективность, сообщили ТАСС в Министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии во вторник.

Работы по искусственному или комбинированному лесовосстановлению будут проводиться на неарендованных участках, для этого будут подбираться другие площадки на территории Якутии. Площадь под восстановление должна быть равной площади вырубленных лесных насаждений не позднее чем через один год после рубки в соответствии с проектом лесовосстановления или лесоразведения. Проведение работ по посадке саженцев финансируется из собственных средств лесопользователей. Участки для восстановления леса арендаторы выбирают сами из реестра земель. Как пояснили в министерстве, реестр будет представлен преимущественно гарями (гарь — местность, где в прошлом был пожар) трех-четырех лет давности.

«В настоящее время в рамках федерального закона «О компенсационном лесовосстановлении» в адрес министерства поступило 32 заявления от арендаторов лесных участков. Таким образом, в 2020 году на территории Алданского, Горного, Ленского, Мирнинского, Намского, Оймяконского районов и городского округа Якутска планируется искусственное восстановление лесов на общей площади 7,5 тыс. га», — сказали в ведомстве.

Кроме того, Якутия намерена построить лесной питомник. "В настоящее время [вопрос строительства] прорабатывается со всеми заинтересованными федеральными и региональными министерствами и ведомствами с учетом поступивших ранее предложений. Также решается вопрос строительства или тепличного комплекса, где выращивают саженцы с закрытой корневой системой, или питомника, где выращивают посадочный материал с открытой корневой системой. Будущий объект, возможно, будет находиться в Ленском или Олекминском районах", — добавили министерстве.

Контроль за исполнением обязательств арендаторов лесных участков возложен на Минэкологии Якутии и его подведомственные учреждения. В соответствии с федеральным законом восстанавливать леса обязаны те лица, которые используют их для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации водохранилищ и гидротехнических сооружений, для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов. Организации при ходатайстве или заявлении об изменении целевого назначения лесного участка обязаны выполнить работы по лесовосстановлению или лесоразведению.

По состоянию на 1 января 2019 года общий фонд участков, подлежащих восстановлению, в Якутии составляет больше 11,6 млн га: 11,1 млн гари прошлых лет, вырубки — 183 тыс. га, погибшие насаждения — 89 тыс. га, прогалины и пустыри — 256 тыс. га.

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