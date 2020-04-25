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Глава Якутии Айсен Николаев сообщил о первом в республике случае смерти пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
«Пришла печальная новость — в Якутске умерла пациентка с коронавирусной инфекцией. Ей было 65 лет», — сообщил он в своём Instagram.
По его словам, женщину госпитализировали на поздней стадии заболевания в тяжёлом состоянии.
Врачи пытались спасти ей жизнь, но «возраст и многочисленные сопутствующие хронические заболевания сыграли свою роль», добавил глава региона.
В конце марта в Якутии ввели режим самоизоляции из-за коронавируса.
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