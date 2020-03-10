Животных в Якутии усыпили для предупреждения распространения бешенства. Такую информацию опубликовал департамент ветеринарии региона.

Когда стоит выбор между жизнью человека и животного — выбор очевиден, — говорится на сайте ведомства.

Там отметили, что распространяемые материалы о жестоком умерщвлении собак работниками ветеринарных служб не соответствуют действительности. 153 собаки и 48 кошек усыпили из-за контакта с животными с бешенством. Кроме того, в найденных контейнерах были туши животных, погибших в результате ДТП.

В контейнере, который был вскрыт зоозащитниками, находились более ста туш животных, погибших на улицах города в результате наезда автомобилей и от болезней, а также усыпленных по согласию хозяев. Они были подготовлены к утилизации, — заявили в департаменте.

Как ранее сообщал NEWS.ru, волонтёры и зоозащитники исследовали территорию закрытого на карантин из-за бешенства ППЖ и обнаружили там более 100 убитых собак и кошек. Сотрудники пункта объяснили убийство животных соответствующим распоряжением республиканского департамента ветеринарии.

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