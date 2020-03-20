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В Якутии шесть человек сдали положительные анализы на коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб.

Всего в регионе подтверждено семь случаев заболевания, включая руководителя ЯТЭК Андрея Коробова, вернувшегося из Швейцарии. Его диагноз подтвердился 19 марта. Все инфицированные проходят лечение в инфекционном стационаре Якутска

Сообщалось, что шесть человек из окружения Коробова под подозрением, они госпитализированы. Всего власти установили 143 человек, которые контактировали с главой компании. Часть из них изолированы дома, часть — в обсерваторе.

Как писал «Рамблер», за прошлые сутки коронавирус в России выявили у 52 человек. Всего к 19 марта было зарегистрировано 199 инфицированных.

Девять из них выздоровели, одна пациентка — 79-летняя женщина со множеством хронических заболеваний — скончалась. Вскрытие показало, что причиной ее смерти стала не вызванная коронавирусом пневмония, а оторвавшийся тромб.

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