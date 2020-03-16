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Глава Якутии поручил отменить массовые мероприятия за исключением международного кинофестиваля из-за эпидемии коронавируса, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.

В понедельник на планерном совещании с членами кабмина глава региона Айсен Николаев поручил принять необходимые превентивные меры, в том числе отменить все запланированные массовые мероприятия, обеспечить население медицинскими масками.

«Ситуация с коронавирусом в стране и в целом в мире ухудшается. Несмотря на то, что случаев заражения в республике нет, уже сейчас необходимо принять ряд решений. В первую очередь, я настаиваю на отмене мероприятий с массовым пребыванием людей», — приводятся в сообщении слова Николаева.

При этом он отметил, что в столице республики пройдет Якутский международный кинофестиваль, а все остальные мероприятия будут отменены.

«Вице-премьер Ольга Балабкина сообщила, что высшие и средние учебные заведения, школы, детские сады будут работать в привычном режиме, но не исключила вероятность перехода на дистанционное обучение при негативном исходе», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что по информации регионального министерства здравоохранения на 16 марта, в Якутии нет пациентов с подозрением на коронавирус и людей с положительными результатами анализов на него. Шестой Якутский международный кинофестиваль должен пройти с 18 по 22 марта.

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