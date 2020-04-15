В Вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Смоленской области умер пенсионер, у которого диагностировали коронавирус. Об этом в среду, 5 апреля, рассказали ТАСС в пресс-службе администрации Смоленской области.

«В Вязьме умер один проживавший в доме-интернате для престарелых и инвалидов. Мужчине было 74 года, он имел подтвержденный анализ на коронавирусную инфекцию», ― сообщили агентству.

При этом в пресс-службе добавили, что у пенсионера были хронические заболевания.

Ранее в этот стало известно, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в этом доме престарелых достигло 83.

12 апреля сообщалось, что в Вяземском доме престарелых у 86 человек заподозрили коронавирус. Все пациенты с подозрением были изолированы, часть сотрудников учреждения самоизолировались.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 15 апреля в России общее число заболевших достигло 24 490 человек в 84 регионах страны. Умерли 198 пациентов, выздоровели ― 1986.

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