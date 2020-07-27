Новейший высокомобильный комплекс радиоэлектронной борьбы оперативно-тактического уровня «Палантин» в этом году поступит на вооружение подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Восточного военного округа в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба ВВО.

«Новейший комплекс «Палантин» поступит на вооружение подразделения РЭБ ВВО в Забайкалье… Ранее «Палантин» завершил войсковые испытания, он стоит на вооружении в частях РЭБ ВС РФ. Специальное оборудование комплекса смонтировано на четырехосных автомобилях КАМАЗ», — говорится в сообщении.

Комплекс предназначен для подавления существующих и перспективных систем радиосвязи противника, а также для ведения радиоэлектронной разведки. Возможности комплекса позволяют «ослепить» врага в коротковолновом, ультракоротковолновом диапазонах и лишить его сотовой и транкинговой связи. Помимо этого, комплекс способен объединять различные комплексы РЭБ и радиоэлектронной разведки в единую рабочую сеть.

Кроме того, комплекс может без участия человека выстраивать оптимальный алгоритм выполнения задач, автономно распределять ресурсы и функциональную нагрузку каждой из машин.