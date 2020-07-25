Десять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеет 155 человек, сообщил пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.

«По состоянию на 10.00 (совпадает с мск — ред.) 25 июля в вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 155 человек… За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19», — сообщило командование в Facebook.

Отмечается, что всего выздоровели 566 человек, летальных случаев пять.

В учреждениях здравоохранения находится четыре человека, на лечении дома под наблюдением медицинской службы — шесть человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

По данным минздрава Украины, по состоянию на 25 июля, по стране выявлены 63 929 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1590 человек. Всего выздоровели 35 497 человек, в том числе 611 за минувшие сутки.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф